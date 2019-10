Islamisation: un général français déclenche l’alerte rouge! (tiré du site www.fl24)

L’utilisation de la démocratie et de la liberté par des forces subversives et malveillantes pour arriver à leurs fins est une constante dans l’Histoire de ces derniers siècles. Elles profitent machiavéliquement des idéaux élevés des régimes dans lesquelles elles vivent, et il faut le dire, d’une naïveté déconcertante, pour saper les fondements des sociétés dans le but d’imposer leur idéologie. la suite sur lphinfo.com