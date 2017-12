Islam, la victoire est en marche. L’Occident devrait s’inspirer du destin d’Israël

ISLAM : LA VICTOIRE EST EN MARCHE. JUSQU’A QUAND ?

Enfant adopté de la République, devenu citoyen israélien depuis trois décennies, je regarde avec attention et inquiétude l’évolution de l’Occident et de la France en particulier.

J’ai quitté ce pays comme on quitte un ami qui vous a hébergé, un pays qui m’a donné une éducation, un métier, une façon d’être homme.

J’ai quitté ce pays d’accueil pour participer à la reconstruction de mon pays naturel, pour vivre authentiquement et non par procuration ce Retour attendu depuis 2000 ans. N’est-il pas étonnant de voir que ce petit lopin de terre, convoité depuis la plus haute antiquité jusqu’à nos jours soit resté aride et désolé sous la férule des différents envahisseurs ?

Aujourd’hui, la Terre d’Israël retrouve ses enfants naturels, le désert refleuri, ses vergers inondent de fruits les marchés du monde, les tulipes d’Israël arrivent tous les matins sur les aéroports de Hollande. Le monde utilise, sans le savoir, les découvertes du génie d’Israël et lorsqu’il s’en aperçoit, certains appellent au boycott, une pratique pourtant interdite par la loi.

Mettre sur un plan d’égalité toutes les religions ?

Indéniablement, la question de l’Islam est le défi du XXIème siècle. N’est-il pas dérisoire de voir que certaines bonnes âmes cherchent désespérément à mettre sur un plan d’égalité toutes les religions pour masquer les dérives mortifères des zélotes de l’Islam ?

Voit-on aujourd’hui des chrétiens, des juifs ou des bouddhistes entrer dans des mosquées pour égorger un immam ? Voit-on aujourd’hui des chrétiens, des juifs ou des bouddhistes prendre un camion pour écraser des femmes, des hommes et des enfants sur une place publique ? Voit-on aujourd’hui des chrétiens, des juifs ou des bouddhistes ouvrir le feu sur des spectateurs totalement innocents ? Voit-on aujourd’hui des chrétiens, des juifs ou des bouddhistes tuer des enfants devant leur école parce qu’ils sont juifs ou des soldats français parce qu’ils sont d’origine musulmane ?

Le monde occidental est entré dans l’ère de la confusion par ignorance, par lâcheté et par désespoir.

Ignorance de la doctrine de l’Islam qui dès sa naissance proclame qu’elle est venue pour apporter la seule parole véridique, traitant ainsi les Chrétiens et les Juifs de faussaires. Ignorance de l’ambition avérée de l’Islam de conquérir le monde et d’islamiser tous ses habitants.

Lâcheté de ceux qui acceptent la condition de dhimmis qui leur assure une certaine protection mais assortie d’une humiliation indigne et conditionnelle.

Désespoir enfin de tous ceux qui voient leurs dirigeants incapables de mettre un frein à cette expansion de population et de territoires perdus, à cette conquête politique, à cette conquête des esprits et des cœurs. Verrons-nous un Napoléon capable d’imposer un Consistoire aux musulmans de France ?

Il n’est pas trop tard…

Au lieu de rejoindre la meute des antisémites avérés ou masqués sous un antisionisme, l’Occident ne devrait-il pas s’inspirer du destin d’Israël, ce juif des Nations qui est redevenu aujourd’hui un état qui est capable de dissuader les attaques de tous les ennemis qui l’entourent car il connait l’histoire de l’Islam et de son ambition totalitaire.

Les enfants d’Israël montrent, tous les jours leur courage devant les attaques dont notre pays fait l’objet sur différents fronts. Il y a plus de vingt ans j’avais écrit que ce que vivait Israël dans son combat pour sa survie pouvait être prémonitoire pour un Occident sur la voie d’une colonisation islamique. Il n’est pas trop tard pour défendre son pays, ses valeurs et sa culture. Israël est l’espoir et l’espérance du monde.