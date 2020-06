Islam: Un coach explique comment battre sa femme

Un cours portant sur les bonnes méthodes à employer pour mettre sa femme au pas…selon la charia

On se frotte les yeux et on se pince. Mais ce n’est pas un rêve ni un cauchemar. Cette vidéo publiée sur YouTube vient de refaire surface sur les réseaux sociaux. Elle traite d’un sujet qui fait hérisser les cheveux sur la tête de toute personne normalement constituée : »Comment battre sa femme et la discipliner selon les lois de la charia ».

Ainsi le prédicateur saoudien Khaled al Saqabi, confortablement assis au beau milieu d’une forêt (certainement pas plantée en Arabie saoudite), explique par le menu comment rendre sa femme obéissante. La séquence débute de manière surréaliste : » bienvenue dans notre émission qui traitera de la manière de battre sa femme ».

Ne pas battre sa femme avec un objet pointu…

Certes, le prédicateur défend l’approche des « modérés ». Il ne faut par exemple pas frapper sa femme avec un bâton ou un objet pointu conseille-t-il. Il faut reconnaître que c’est là une bien délicate attention. Une vidéo édifiante