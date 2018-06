Isaac Ben-Israël, le Père de la Cybersécurité israélienne.

Titulaire d’un doctorat en philosophie, ainsi que d’une licence en physique et en mathématiques, le professeur Isaac Ben-Israël est un scientifique militaire israélien de premier plan. Il s’avère l’un des meilleurs experts du pays en matière de sécurité liée à l’espace, au cyber et au high-tech. Ben Israël préside actuellement l’Agence spatiale israélienne et le Conseil national pour la recherche et le développement du ministère des Sciences, de la Technologie et de l’Espace.Lire la suite sur israelvalley.com