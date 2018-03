Iran : Le nouveau complot juif contre une mosquée…pas très belle

Le peuple juif a été surpris de se retrouver impliqué dans une houleuse controverse au sujet du design de la mosquée Vali-e-Asr en Iran.

La mosquée massive a été construite à Téhéran dans un design épuré et minimaliste. Selon les architectes, le style évoque l’ «austérité de l’Islam a ses débuts». Question de gout.

Mais des voix musulmanes plus conservatrices ont sévèrement critiqué le fait que le style soit éloigné des dômes et des mosquées plus traditionnels caractérisant les mosquées à travers le Moyen-Orient. Il faut dire que cette masse de béton peut en effet laisser de marbre…

Certains ont appelé cela le résultat de «l’influence laïque et juive».

Ah ces juifs !

Et ce qui devait arriver arriva. Pour certains fondamentalistes, si cette mosquée n’est pas très belle, c’est que les Juifs s’en s’ont mêlés. A tel point, que la presse s’est emparée de l’affaire.

The New Arab a rapporté qu’un site d’information local, « Mashregh », est allé jusqu’à prétendre que la nouvelle mosquée ressemblait à un dôme juif. Et d’affirmer que les architectes devraient être jugés pour «trahison» suite à leur aide à un complot sioniste.

La prochaine fois que quelqu’un vous dira que l’Iran n’a aucun problème avec les juifs, et que ce pays ne fait que s’opposer à la politique du gouvernement israélien… Souvenez-vous de cette histoire.

SOURCE: CFCA