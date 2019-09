Iran. En Israël, Netanyahou envoi son Ministre à la TV pour critiquer Emmanuel Macron.

SPECIAL ISRAELVALLEY. EDITORIAL. Le nouvel ambassadeur de France en Israël va avoir un job assez lourd à porter, et ceci dès son premier jour. Encore une crise de grande intensité entre la France et Israël. Jusqu’à présent beaucoup de conflits étaient règlés en coulisse. Avec les élections Netanyahou n’éparge plus ses alliés. Et c’est Emmanuel Macron qui est ouvertement critiqué, alors que jusqu’à présent l’israélien était très prudent avec la France.Lire la suite sur israelvalley.com