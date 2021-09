Irak : L’appel en faveur d’une normalisation avec Israël

Des centaines de dirigeants locaux, chiites et sunnites, ont appelé leur pays à adhérer aux « accords d’Abraham » – et ont promis de rencontrer les Israéliens malgré la loi irakienne criminalisant les liens avec l’Etat juif. Ils ont affirmé que la « glorieuse tradition irakienne » s’était détériorée depuis la fuite des Juifs irakiens.

Environ 300 dirigeants locaux en Irak, chiites et sunnites, se sont réunis vendredi lors d’un rassemblement plutôt courageux dans la ville d’Arbil, la région du Kurdistan irakien qui bénéficie d’une autonomie partielle. Ils ont appelé leur pays à rejoindre l’initiative des « Accords d’Abraham » et établir des relations diplomatiques complètes avec Israël. Leur appel concerne également l’abrogation de la loi qui incrimine les liens civils entre les Irakiens et les Israéliens. La conférence a été initiée par le Center for Peace Communications, basé à New York.

L’un des participants à la conférence, Wissam al-Hardan, qui dirige l’organisation « Iraqi Construction », a publié un article d’opinion dans le Wall Street Journal. Il y exprime son ferme soutien aux relations de paix avec Israël. Al-Hardan a déclaré que non seulement les dirigeants locaux d’Arbil, mais aussi de Mossoul et d’al-Anbar, sont venus à la conférence. Il précise qu’ils sont à la fois chiites et sunnites.

Se référant à la reconstruction désormais nécessaire en Irak, à la suite des violents combats contre l’Etat islamique à la fin de la décennie précédente, al-Hardan écrit : « Nous, qui nous efforçons de reconstruire notre pays, nous nous engageons pour la paix. Il a noté que le jeune Irak, dans la période précédant les émeutes qui ont conduit à la fuite des Juifs , avait une « tradition ancienne et glorieuse ». Mais au cours des années suivantes, elle s’est détériorée, en partie à cause de l’intolérance. L’Irak, a-t-il dit, « a été victime de générations de tyrannie et de peur, imposées d’abord par les dirigeants, puis par des acteurs externes ».

Rejoindre les accords d’Abraham

Al-Hardan a ajouté : « L’acte le plus notoire de cette tragédie a été l’expulsion massive et la dépossession de la majorité de la population juive irakienne. Il s’agissait au milieu du 20e siècle, d’une communauté de 2 600 ans d’histoire. « Nous espérons que la plupart des Juifs irakiens ont réussi à reconstruire leur vie et à transmettre leurs traditions à leurs enfants et petits-enfants en Israël.

Dans son article d’opinion, al-Hardan a ajouté que dans le cadre de la tentative de réhabilitation de leur pays, les Irakiens doivent également reconstruire leurs liens avec la diaspora – y compris les descendants des Juifs irakiens vivant actuellement en Israël. « Nous rejetons l’hypocrisie dans certains secteurs de l’Irak. Ils parlent en bien des Juifs irakiens et en même temps, rabaissent leur citoyenneté israélienne et l’Etat juif qui leur a donné refuge. »

Les dirigeants locaux ont appelé à rejoindre l’initiative des « Accords d’Abraham » lancée l’année dernière par l’administration de l’ancien président américain Donald Trump. Dans ce cadre, Israël a normalisé ses relations avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. « Nous avons le choix : la tyrannie et le chaos ou la légalité, l’équité, la paix et le progrès. La réponse est claire », a écrit al-Harden.

Irak-Israël : premier pas

« Nous avons maintenant fait le premier. La prochaine étape sera des conversations face à face avec les Israéliens. Aucune force, externe ou interne, n’a le droit de nous empêcher d’avancer. Les lois anti-normalisation qui incriminent tout lien civil entre Arabes et Israéliens, sont une honte morale. »

Hier soir, le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid a salué l’appel des dirigeants locaux en Irak : « Depuis le jour où ce gouvernement a pris ses fonctions, notre objectif est d’étendre les accords d’Abraham. Aussi, cet événement en Irak inspire l’espoir dans des endroits auxquels nous n’avions jamais pensé auparavant. Nous avons une histoire et des racines communes. Ils nous contacteront et nous ferons tout notre possible pour revenir en arrière. »