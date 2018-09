Interview Steeve Suissa : “Le judaïsme c’est la diversité”

Comédien et metteur en scène prolifique, Steve Suissa, à l’actualité riche aussi bien théâtrale que télévisée et ce, dès dimanche sur France 2, a accordé une interview au Monde Juif .info :

Du 23 octobre au 1er novembre prochain aura lieu la seconde édition du Festival du théâtre français en Israël. Comment vous est venue l’idée de monter un tel événement ?

Cela fait cinq, six ans, que j’amène des spectacles en Israël. Cela a commencé avec Anne Frank, joué à Natanya et à la cinémathèque de Tel-Aviv avec Francis Huster. L’année d’après, on a monté les spectacles de Stefan Zweig, puis en retournant à Paris, on s’est rendu compte que les francophones vivants en Israël avaient un vrai manque de culture française, et donc nous avons eu l’envie et le devoir de construire, de plus en plus fort, un pont d’amour et de culture entre ces deux pays.Lire la suite sur lemondejuif.info