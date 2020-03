Interview intéressante de Benny Gantz

Le chef de Bleu-Blanc a accordé sa première interview depuis les dernières élections. Sur la chaîne Hadashot 12 et à la question d’un gouvernement avec Binyamin Netanyahou, il a clairement laissé entendre pour la première fois que « toutes les options étaient sur la table » et qu’il « devait tenir compte à la fois des résultats des élections mais aussi des circonstances ». « Je vois les problèmes économiques et sanitaires qui s’aggravent et ce ne serait pas responsable de ma part de ne pas envisager toutes les possibilités. Nous sommes dans une autre réalité aujourd’hui » a-t-il notamment déclaré.Lire la suite sur lphinfo.com