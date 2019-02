Près de quinze ans après la sortie de son premier extrait, le chanteur Israélien Idan Raichel livre son tout dernier album « And If You Will Come To Me », une œuvre artistique qui réunit des artistes issus d’univers musicaux différents pour créer comme à chaque fois des alchimies sonores originales……..Interview………lire la suite sur koide9enisrael