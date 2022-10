Interview de Binyamin Netanyahou à 2 semaines des élections

Netanyahou, l’Interview. Par André Darmon pour Israel Magazine

Le Likoud a ses bureaux rue King George à Tel-Aviv. Contigu au Musée Etsel, c’est du 12ème étage que Binyamin Netanyahou dirige une campagne difficile, laquelle d’un antagonisme bibistes et anti-bibistes plus que simpliste, s’est presque transformée naturellement en deux visions distinctes du futur de l’Etat d’Israël.

André Darmon : Monsieur le Premier ministre, dans le pays où je suis né, la tradition veut que celui qui n’a été, ne serait-ce qu’une seule fois, Premier ministre, nous l’appelions toute sa vie, monsieur le Premier ministre. Aussi après cinq mandatures, permettez-moi de vous saluer donc toujours comme monsieur le Premier ministre. Aussi, ma première question concerne votre santé. Comment allez-vous, car votre santé préoccupe tous les Israéliens en général et en particulier les Israéliens d’origine française ?

Binyamin Netanyahou : Je me sens bien, Dieu merci. Pour ma part, je ne suis préoccupé que par la paix et par la santé de notre pays à la lumière de la situation de l’année dernière qui s’est considérablement détériorée.

AD : Monsieur le Premier ministre, nous vous connaissons plus pragmatiques que vos lieutenants, députés et amis politiques. Aussi si Ayelet Shaked le 31 octobre dépassait ou approchait le seuil d’éligibilité, prendriez-vous un accord avec elle ? Si oui, de quel genre ? Et reviendrait-elle dans votre coalition et votre gouvernement si vous êtes élu? Sinon, êtes-vous prêts à prendre un risque et la laisser de côté ? N’avez-vous pas intérêt dès aujourd’hui à prendre des accords avec Abir Kara et Zeliha (lesquels, selon les sondages, sont loin du seuil d’éligibilité) afin qu’ils abandonnent leurs candidatures à votre profit ?

BN : Ayelet Shaked ne passera pas le seuil d’éligibilité. Shaked a été l’architecte de ce gouvernement Bennet-Lapid-Gants et Ram. Si elle désire vraiment soutenir la droite, il vaut mieux qu’elle démissionne et qu’elle abandonne sa candidature, car il ne faut pas perdre de votes et toutes ces voix qui se trouvent en deçà du seuil d’éligibilité.

AD. Ami’haï Shikli a été confirmé comme candidat député par la Cour suprême. Deviendra-t-il véritablement ministre de l’Education en cas de victoire du Likoud et de sa coalition. Si oui, lui donneriez-vous les moyens pour restituer du sens au Judaïsme à l’école et dans la société, au sionisme, de rendre la cacherout aux rabbanout, en mieux les contrôlant ?

BN. Ami’haï Shikli est un excellent député et je suis très heureux qu’il soit présent parmi nous. Sa bouche et son cœur parlent une même langue cohérente. Ami’hai fera un excellent député du Likoud qui travaillera dur pour les valeurs auxquelles nous croyons. Ensemble, nous établirons un gouvernement de droite stable pendant 4 ans. (Ami’haï Shikli avec lequel je discutais cette même semaine, me dira qu’il avait bien le temps pour devenir ministre. NDLR)

AD. Monsieur le Premier ministre, allez-vous mettre enfin un terme aux monopoles et aux cartels et aux opérations des importateurs qui font ce qu’ils veulent dans le pays ? Allez-vous encadrer les prix et les marges, même si vous êtes un libéral en matière d’économie. Si oui comment allez-vous procéder ? Par ailleurs l’économiste Manuel Trachtenberg a affirmé que l’un des moyens de freiner l’inflation immobilière est de construire 100 000 appartements par an, et d’autres ajoutent, comme Ben Gvir, pour des raisons politiques et de souveraineté, de les construire dans le Néguev et en Galilée. Qu’en pensez-vous ?

BN. L’instabilité du gouvernement a fait du mal dans la poche des citoyens israéliens. Lapid, Gantz et Lieberman nous ont conduits à un bilan négatif après une année de hausses de prix. C’est le résultat d’un gouvernement défaillant et instable. Lors des prochaines élections, je suis persuadé que seul le Likoud pourra former un gouvernement stable qui réduira le coût de la vie. Nous sommes le seul parti à avoir présenté un plan économique (voir encadré. NDLR) détaillé sur la manière de parvenir à faire baisser les prix et le coût de la vie. Maintenant, c’est plus clair que jamais : soit un grand Likoud, soit des sixièmes élections et la hausse continue du coût de la vie. Nous réserverons 300 000 logements et donnerons aux autorités locales les ressources et les fonds pour les infrastructures avant même l’approbation des plans de logement et afin de faire baisser les prix des appartements. Je sais, moi, comment faire baisser le coût de la vie.

Binyamin Netanyahou : « Le procès. J’avais raison quand je disais qu’il n’y aurait rien parce qu’il n’y a rien ».

AD Celui qui suit votre procès s’aperçoit que c’est devenu une sorte de Commedia Dell’arte. Beaucoup de témoins-clés ont parlé en votre faveur, d’autres ont menti. Par ailleurs le procès n’aurait pas dû se tenir car le conseiller juridique du gouvernement n’avait pas donné son accord par écrit. N’avez-vous pas la possibilité avec vos avocats de faire tout simplement annuler le procès ?

BN. Il n’y a aucune raison à cela. Tous les citoyens d’Israël voient comment, jour après jour, les affaires et les pseudo inculpations qui étaient cousues de fils blanc s’effondrent devant les tribunaux. Au final, tout le monde verra à quel point j’avais raison quand je disais qu’il n’y aurait rien parce qu’il n’y a rien.

AD. Comment comprenez-vous la haine que vous portent les Libermann, Lapid, Saar et compagnie. Le plus grave c’est que cette haine s’est propagée dans une partie du public, mais quand on interroge les gens, ils ne savent pas l’expliquer ?

BN. Je ne comprends pas cela. Il n’y a aucune raison logique à cela. Mais ce n’est pas ce qui est important. Ce qui est important, c’est que tous les électeurs du Likoud doivent sortir de leur maison le 1 novembre et aller voter. Selon tous nos sondages, si les Israéliens et les francophones en particulier votent pour le Likoud, nous obtiendrons plus de 61 mandats et nous établirons un gouvernement de droite stable pendant 4 ans. Si vous ne votez pas pour le Likoud, nous obtiendrons à nouveau un gouvernement faible et dangereux comprenant les Lapid-Gantz-Ahmed Tibi et les Frères Musulmans. Cela ne dépend que de vous.

AD : Monsieur le Premier ministre, quelques mots pour cette communauté francophone ?

BN Je souhaite à tous les hommes et femmes de la communauté française une meilleure année avec un gouvernement de droite stable pendant 4 ans. Une année de sécurité, de paix et d’une économie forte. Une année de baisses de prix. Je souhaite une année de joie. Une année de vrai droit et de justice. Enfin, une année qui verra l’élection du Likoud et nous obtenons 4 bonnes années. Merci pour l’opportunité et l’interview.

SOURCE: ISRAEL MAGAZINE

