Intel nomme 10 dirigeants israéliens à des postes mondiaux

Intel Corporation a annoncé avoir nommé 10 cadres israéliens à des postes de direction au niveau mondial. Clairement de quoi réaffirmer sa confiance dans le capital humain israélien.

« Les nominations sont une source de fierté pour Israël », a déclaré la direction d’Intel Israël. « Nous continuons de promouvoir les dirigeants d’Intel Israël pour diriger les opérations stratégiques mondiales et l’ingénierie depuis Israël.

La promotion significative de 10 Israéliens à ces niveaux organisationnels témoigne de la grande confiance et de l’appréciation qu’Intel Corporation a pour le capital humain israélien. Les nouvelles nominations concernent des rôles clés dans les opérations et l’ingénierie. En outre, ces hommes sont destinés à transformer et à avoir un impact sur l’humanité. Il s’agit aussi de renforcer la position de leader du groupe sur le marché.

Les nouvelles nominations s’ajoutent aux quatre nominations supplémentaires de vice-président que le groupe a annoncé plus tôt cette année. Il s’agit notamment d’Eran Sudak, nommé vice-président du groupe d’ingénierie de conception. Nadav Orbach, nommé vice-président et directeur général du groupe Vision Technologies. Reda Massrwa, nommé vice-président de Fab Construction Engineering. Et enfin Tzahi Weisfeld, nommé vice-président et directeur général du groupe Innovation d’Intel Corporation.

SOURCE: Algemeiner