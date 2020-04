Des images inédites et qui réchauffent le coeur à Bné Beraq: des soldats en uniforme de la Défense passive (Pikoud Ha’Oref) distribuant des repas et des victuailles dans les quartiers orthodoxes de la ville. La ville est maintenant pratiquement en « état de siège » à cause du pourcentage élevé de personnes atteintes du virus du Corona. CLire la suite sur lphinfo.com