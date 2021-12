Inquiétude en Israël face au rapprochement entre les Emirats et l’Iran

L’inquiétude est de plus de plus palpable parmi les hauts responsables israéliens face à ce qui apparaît comme un rapprochement entre les Emirats arabes, l’Arabie saoudite et l’Iran. On constate une multiplication des conversations et des rencontres entre diplomates ou responsables politiques de ces pays, et dimanche, une délégation émiratie de haut niveau, dirigée par le conseiller à la Sécurité nationale, doit se rendre à Téhéran pour renforcer les liens avec le régime qui il y a quelques mois encore était vu comme l’ennemi et la menace n°1. Objectif affiché des autorités émiraties : ouvrir une nouvelle page entre les deux pays. Même intention à Riyad.Lire la suite sur lphinfo.com