Inquiétant :Le Hamas à Gaza fabrique désormais ses propres armes

On n’est jamais si bien armé que par soi-même… Tandis que les médias en général et les européens en particulier, se sont faits depuis des lustres comme elles se font actuellement et se feront sans doute demain encore avec plaisir un devoir de propager une image catastrophique de la condition palestinienne, ces « braves gens » se vantent par le biais de leurs groupes d’information que leurs factions se sont mises à fabriquer elles-mêmes leurs propres armes.

Ces prétendus pauvres gens « enterrés » dans une enclave dont il est laissé à penser qu’ils n’en sortiraient que les pieds devant, ces prétendus pauvres bougres à la merci des affreux israéliens sortent désormais à grande échelle une nouvelle armada, ce qui leur permet de causer des dégâts sans précédent sur l’ennemi juif… exemple du 3 au 6 mai dernier, où 700 roquettes ont été tirées en même temps !

Ils n’ont jamais été si bien armés que depuis qu’ils ont pris les choses en mains ! Et de s’en vanter dans un média palestinien sans état d’âme…

L’analyste Hamza Abu Chanab, un expert des factions palestiniennes, a déclaré à Al-Monitor que l’armement de ces factions était d’inspiration et de fabrication locale : « Dans le passé, la résistance utilisait des missiles de contrebande, mais maintenant elle compte surtout sur elle-même. »

Les factions utilisent les informations disponibles en ligne ainsi que les débris des roquettes tirées par Israël sur la bande de Gaza et en particulier celles qui n’ont pas explosé.

Quel bonheur pour Abu Chanab de crier sur les toits qu’Israël devra s’attendre à des surprises qui dépassent l’imagination lors de la prochaine escalade de violence.

Le 25 mai, le site d’information Internet Walla d’Israël a rapporté que le Hamas se préparait à une escalade à grande échelle avec Israël, dans le but d’améliorer la situation économique de la bande de Gaza et de faire lever le siège. Une guerre entre Israël et les factions armées pourrait causer beaucoup de pertes et de destructions dans les deux camps.

1000 roquettes par jour

Quant à Ziad Nakhaleh, qui dirige le Djihad islamique à Gaza, il s’est glorifié d’être capable de tirer plus de 1000 roquettes par jour pendant un mois dans la prochaine guerre…

Le Hamas et le Djihad islamique de développer leur potentiel militaire de manière remarquable, (tirant des roquettes Badr 3ème génération, chargées de 250 kilogrammes d’explosifs…

Le journal palestinien al-Qods de rapporter le 20 mai qu’après avoir tenté d’abattre un hélicoptère israélien, même si la tentative avait échoué, les capacités de missiles antiaériens du Hamas représentaient une menace majeure pour les hélicoptères de l’armée israélienne.

Le 30 mai, le Djihad islamique de diffuser une vidéo montrant un drone palestinien ciblant, pour la première fois dans l’histoire des factions armées, deux véhicules militaires israéliens.

« Israël n’a aucune idée du niveau de technologie et d’équipement militaires de la résistance. »

Une source proche des Brigades Izz ad-Din al-Qassam – l’aile militaire du Hamas – a déclaré à Al-Monitor, sous couvert d’anonymat, que les Brigades continueraient le combat par les armes jusqu’à ce que le monde admette que la cause du peuple palestinien est juste et reconnaisse ses droits. Elle a affirmé que ce qui avait été utilisé au cours du dernier cycle d’escalade n’était qu’une petite partie des capacités des factions armées et qu’elles allaient encore améliorer leur puissance militaire.

De source dite sûre, les brigades d’Al-Qassam posséderaient désormais une quantité d’armes terrestres, maritimes et aériennes plus qu’efficaces. Et d’annoncer haut et fort que le monde entier serait bientôt impressionné… Lors de la prochaine guerre par des palestiniens ne cessant de s’équiper, de se préparer et de développer des stratégies pour écraser l’armée israélienne. Que voilà un discours différent de celui dont la France se gargarise, car enfin à part cette dernière… … Qui parle de paix ?