Innovation israélienne: quand les déchets ménagers permettent de cuire les repas

La start-up israélienne HomeBiogas est partie du constat qu’une personne moyenne produisait deux kilogrammes de déchets par jour. Lorsque vous multipliez ce chiffre par 7,5 milliards de personnes, vous obtenez une quantité presque inconcevable de déchets produits quotidiennement.

HomeBiogas a mis au point un procédé spécial de traitement des ordures, permettant selon son fondateur et PDG Oshik Efrati de créer un «système de biogaz à domicile qui reçoit les déchets organiques de la maison – principalement alimentaires -et les transforme en gaz naturel et en engrais liquide à l’aide d’un processus biologique simple.

La taille de l’appareil est de un mètre par 1,5 mètre, comme une poubelle d’extérieur. A ce stade, le dispositif est adapté uniquement aux résidences privées, et est très efficace. Trois kilogrammes de déchets produisent suffisamment de gaz pour trois heures de cuisson. Ainsi les déchets d’une famille peuvent produire assez d’énergie pour cuire les trois repas quotidiens.

Le sous-produit du processus est considéré comme un engrais liquide de haute qualité contenant des minéraux et approprié pour le jardin. Il permet de développer presque deux fois plus les cultures maraîchères et permet également d’économiser sur l’arrosage » explique-t-il au site Globes.