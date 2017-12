Innovation. Brevet israélien : technique contre les effets du décalage horaire.

Les Docteurs Benjamin Ladeuix et Yaarit Adamovitch, chercheurs de l’Institut Weizmann, viennent de déposer un brevet pour la découverte d’une technique évinçant les effets du décalage horaire. Le syndrome du décalage horaire, ou “jetlag”, est une conséquence déstabilisante et handicapante. Aussi nommé “arythmie circadienne”, il résulte d’un voyage rapide à travers plusieurs fuseaux horaires et se matérialise par un dérèglement de l’horloge biologique. Qu’il se manifeste par une perte d’appétit, un sommeil perturbé, des maux de tête et parfois une impression de dépression, il perturbe le métabolisme. Lire la suite sur israelvalley.com