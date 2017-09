Les infirmiers de France tapent du poing sur la table de la bureaucratie israélienne

Sempiternel débat que celui de la reconnaissance des diplômes para-médicaux des olim auprès de l’administration israélienne.

Fin août, ce sont les infirmiers diplômés, récemment immigrés de France en Israël, qui ont fait parvenir une lettre de protestation au Premier ministre Benyamin Netanyahou ainsi qu’à ses ministres de l’Intégration et de la Santé, respectivement, Sofa Landver et Ya’acov Litzman.

« Si nous sommes ici, c’est pour des raisons sionistes et par désir de contribuer au développement de l’État. Mais bien que nous aillons été formés au sein de l’un des meilleurs systèmes de santé du monde occidental, l’État israélien nous dresse des obstacles et ne nous permet pas de travailler dans notre cœur de métier », ont publié les infirmiers dans un communiqué.

Parmi leurs revendications, essentiellement l’abaissement des barrières bureaucratiques pour leur permettre d’être intégrés dans le système de santé israélien qui manque paradoxalement d’infirmiers diplômés sachant que le rapport est de 4,9 pour 1 000 en Israël, contre 9,5 pour 1 000 dans les autres pays de l’OCDE.

Une situation absurde

« C’est une situation absurde », a déclaré Miriam Lesser, directrice générale adjointe de Qualita, organisation phare des olim de France. « Au lieu de valider effectivement leurs capacités, l’État les oblige à passer un test non pertinent qui ne vérifie ni leur formation, ni leur expérience. Est-il logique que les infirmiers expérimentés et formés en France ne soient pas assez bons pour le système de santé israélien, qui souffre d’une pénurie massive de main-d’œuvre ? Alors que l’État d’Israël investit tant en encourageant l’Alya, les infirmiers ne sont pas autorisés à travailler dans leur profession une fois sur place et retournent en France. »

« Quelle différence entre les patients de France et d’Israël ? », questionne Elisabeth Ranassier, infirmière diplômée en France avec 17 ans d’expérience au compteur, qui ne travaille pas dans sa profession en Israël. « J’ai accumulé beaucoup d’expérience et de connaissances pratiques là-bas, mais je suis contrainte au test national israélien. Je ne demande pas de faveur, je veux juste être autorisée à exercer dans ma profession et à gagner une vie décente. »

Réponse du porte-parole du ministère de la Santé, Eyal Basson : « L’administration des soins infirmiers a travaillé dur pour annuler les obstacles bureaucratiques pour tous les infirmiers diplômés de l’étranger. Mais l’une de ses principales missions est d’assurer la qualité et la sécurité du traitement. Comme dans d’autres pays occidentaux, nous mettons en place des tests nationaux en direction des diplômés des écoles d’infirmiers, et le processus est accepté dans de nombreux pays pour déterminer les capacités de ceux qui veulent être infirmières ici, y compris les États-Unis, le Canada, l’Angleterre, l’Australie et la France. Nous nous sommes engagés à veiller à l’amélioration du niveau professionnel, plutôt que de nous adapter aux exigences professionnelles des pays d’origine, ce qui pourrait nuire au public. » Fin de citation !