Inédit: une troisième élection générale en moins d’un an aura lieu le 2 mars 2019 en Israël

C’est sans précédent: la Knesset a approuvé jeudi la motion visant à organiser un troisième vote national le 2 mars 2020 après que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son principal rival Benny Gantz aient failli à former un nouveau gouvernement de coalition. Et depuis lors, les députés israéliens disposaient de trois semaines (jusqu’à mercredi 11 décembre 23 h 59) pour former une coalition de 61 élus sur les 120 du Parlement. En l’absence d’accord, l’hémicycle a été dissous dans la soirée…Lire la suite sur tel-avivre.com