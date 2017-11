Israël a apporté mercredi son soutien à l’Espagne dans la crise sur l’indépendance de la Catalogne.

“Israël et l’Espagne partagent des relations solides, amicales et de longue date, enracinées dans notre héritage historique commun et nos valeurs démocratiques communes”, a déclaré la diplomatie israélienne sur les réseaux sociaux. Lire la suite sur lemondejuif.info