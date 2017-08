Inconnue en Israël, Kira Radinsky est une célébrité mondiale.

« Kira Radinsky, une prophétesse parmi nous », un article de David Jortner (lemag.co.il).

Elle a eu les honneurs de BBC et du TIME, du Wall Street Journal, de Forbes, de Paris Match et du Point. Et pourtant, en Israël, elle n’est connue que d’un petit nombre de spécialistes.



Kira Radinsky travaille pour des patrons et des gouvernements. Car elle est capable d’anticiper un événement, un phénomène social, une crise mondiale, une épidémie. Et de dire – avec une marge d’erreur de 10 à 30 % – si tel nouveau produit fera un flop ou un carton. À la base de tout cela : aucune boule de cristal, mais des millions d’informations patiemment rassemblées et structurées autour de savants algorithmes. Tout commence en 1991, lorsque Kira Radinsky, qui a alors 4 ans, arrive en Israël avec ses parents. Le Rideau de fer vient de s’entrouvrir : pour sa famille, des intellectuels russes, descendre de l’avion à Ben Gourion, c’est l’assurance de pouvoir respirer plus librement. Et de commencer une nouvelle vie.