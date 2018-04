Il s’agit d’une nouvelle qui a un rapport direct avec Yom Hazikaron. L’incitation permanente à la haine et à la violence dans les médias et écoles de l’Autorité Palestinienne est directement à l’origine des milliers de morts israéliens innocents lors d’attentats terroristes. Suite sans doute d’un long travail de fond de la diplomatie israélienne et […]Lire la suite sur lphinfo.com