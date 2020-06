Incident de Hevron: demi-vidéo, demi-vérité?

Les médias ont fait leur grands titres depuis quelques jours à propos des images – embarassantes – diffusées en boucle montrant une bande de jeunes juifs s’en prenant à un passant Arabe dans une rue de Hevron, et l’intervention d’un soldat pour protéger le passant. Ce dernier a eu droit à des éloges de toutes parts et les jeunes juifs ont été au contraire montrés du doigt comme provocateurs, violents et racistes. Les images diffusées ne pouvaient effectivement mener à une autre conclusion.Lire la suite sur lphinfo.com