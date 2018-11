Une épaisse fumée se dégageait des appartements lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux. Des adultes et des enfants essayaient de sortir par les fenêtres où l’incendie s’était déclaré. Dix-neuf personnes, hommes, femmes et enfants ont été sauvées par les pompiers dont onze membres de même la famille, qui ont été évacués vers les hôpitaux Assaf Harofeh et Hadassah Ein Karem..Lire la suite sur tel-avivre.com