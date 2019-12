Inattendu : Tel-Aviv classée parmi les villes les plus vertes au monde

Tel-Aviv nous étonnera toujours ! La ville qui ne dort jamais, réputée pour ses plages et reconnaissable à ses gratte-ciels se distingue désormais dans une autre catégorie inattendue : la cité-jardin.

Tel-Aviv fait partie des 20 villes les plus vertes au monde. La ville blanche a la chance d’être une ville trépidante au bord de la Méditerranée. Mais ce que beaucoup ignorent est que cette métropole compte un nombre incroyable d’espaces verts. C’est ce que vient de constater la banque de données „Treepedia.“ Elle recense le nombre d’espaces verts des différentes cités dans le monde.

Singapour arrive en tête du classement avec un score de 9,3%. Cette métropole asiatique fournit à ses habitants la plus large quantité de nuances par rapport aux autres villes. Avec 17,5% de verdure, Tel-Aviv dépasse New-York (13,5%) et Londres (12,7%).

Une des villes vertes avec 260 000 arbres

Les quelque 260 000 arbres que compte la ville sont indispensables pour offrir de l’ombre et se protéger de la chaleur souvent étouffante qui y règne. Par ailleurs, de nombreux bâtiments de cette métropole conçue à l’origine comme une « cité-jardin » disposent de petits jardins regorgeant de fleurs et de plantes. C’est le petit plus de Tel-Aviv.

Ces statistiques impressionnantes sont indéniablement le fruit du travail acharné de la municipalité. Le lobby vert de la ville a poussé à augmenter les espaces verts et à investir dans les promenades naturelles.

L’ « écologisation » de Tel Aviv a été accompagnée d’autres efforts visant à améliorer la ville. Notamment un centre d’aviron ultramoderne sur la rivière Yarkon visant à faire la promotion des sports d’équipage aux yeux des nouvelles générations d’israéliens.

Selon une étude de l’université de Tel-Aviv et du Technion, les arbres les plus fréquemment rencontrés à Tel-Aviv sont le ficus, le tipuana tipu et le palmier dattier.