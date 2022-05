In memoriam: Elie Cohen, pendu il y a 56 ans à Damas

Il y a 56 ans, Elie Cohen était pendu par les autorités syriennes. Cohen a notamment contribué à des activités pro-israéliennes en Égypte pendant les années 1950. Il a ensuite exercé pour les services israéliens d’espionnage en Syrie. Après avoir approché de près les plus hautes autorités du régime syrien, il est finalement démasqué. Elie Cohen sera pendu sur la place publique.

Eliyahu Ben-Shaul Cohen communément appelé Elie Cohen est né le à Alexandrie en Égypte. Il est mort pendu le en Syrie pour avoir espionné au profit d’Israël. Cohen est connu pour son travail d’espionnage entre 1961 et 1965 en Syrie. Il a développé des relations étroites avec la hiérarchie politique et militaire syriennes. Ses contacts lui ont permit de devenir conseiller principal du ministre de la Défense. Les renseignements qu’il a recueillis avant son arrestation auraient été un facteur important dans le succès d’Israël pendant la guerre des Six Jours.

Les autorités syriennes ont toujours refusé de renvoyer le corps de Cohen à sa famille pour qu’il soit enterré en Israël. Les demandes de sa famille sont ignorées par le gouvernement syrien. En , un officiel turc confirme que son gouvernement est prêt à jouer le médiateur pour obtenir le retour des ossements de Elie Cohen. En juillet 2018, le Mossad restitue à sa famille une montre grâce à une opération spéciale en Syrie. Ainsi, depuis sa mise à mort en Syrie, il est devenu une légende en Israël.