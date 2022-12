Ils se lancent à la recherche de l’Arche d’alliance

Plusieurs adeptes de l’archéologie et passionnés d’histoire racontent tous une version différente de l’histoire de l’Arche d’alliance. Si l’on se fie à la légende, ce coffret renferme les tables de la Loi. Autrement dit les Dix Commandements qui ont été dictés par Dieu à Moïse, mais également la statue de Dieu lui-même. L’Arche n’est pas seulement un objet de recherche archéologique, c’est aussi la source de plusieurs mythes et fictions. C’est pourquoi la description et le rôle de l’Arche changent selon les différents récits et contextes.

Une fouille qui peut être dangereuse. Un groupe d’archéologues a entrepris les recherches de l’Arche à Jérusalem, car ils estiment qu’elle y est encore. Elle y aurait effectivement résidé plusieurs siècles avant notre ère.

Certains chercheurs avancent la théorie que cette fouille à Jérusalem peut faire l’objet d’une arme politique ou terroriste car elle consiste à creuser un grand tunnel pour accéder au vestige du Temple de Jérusalem. D’ailleurs, d’après les scientifiques, ce coffre précieux a été dissimulé dans l’une des catacombes creusées sous le temple.

L’État ne sera donc pas si enthousiaste que ça de laisser creuser un tunnel sous le mur occidental de la vieille ville. Pourtant, c’est exactement à cet endroit qu’on peut atteindre les grottes creusées sous le Temple.

Cette opération risque d’engendrer une guerre religieuse et peut être également perçue comme un acte de terrorisme envers l’État islamique.

UNE AVENTURE DES PLUS PASSIONNANTES

Il y a quand même d’autres moyens de savoir où peut se trouver l’Arche tout en retraçant la route que les chasseurs de l’Arche ont menée.

Pendant une escapade sur la rivière du Congo, un groupe d’archéologues a retrouvé des débris de bois et de métaux datant de 3 000 ans avant l’ère chrétienne. Après analyse, il s’agit des vestiges du trésor égaré du Temple du roi Salomon.

UNE DÉCOUVERTE QUI POURRAIT APPORTER DES RÉPONSES

Chaque historien a sa supposition sur le contenu de cette relique. La plus courante est celle des tables de la Loi mais également une statue à l’image de Dieu lui-même. L’objet de cette fouille est donc de définir exactement ce que peut contenir le coffret.

De plus, les archéologues veulent savoir si le trésor a bel et bien conservé son état initial depuis sa disparition.

Mais les recherches ont également montré que le trésor pourrait aussi se trouver avec les trésors cachés du roi Salomon. Une partie aurait d’ailleurs été retrouvée dans les vestiges du temple.

D’après les archéologues et chercheurs, la structure de l’Arche était en bois orné de plaques d’or et d’argent et, selon les suppositions faites, il est fort probable qu’elle n’aurait pas résister à un trajet de longue durée et surtout à un millier d’années.

De ce fait, ils supposent que l’Arche a été cachée dans un autre temple pas loin de celui du roi Salomon.

IL EXISTE PLUSIEURS VERSIONS DE L’HISTOIRE DE L’ARCHE D’ALLIANCE

Au-delà des mythes et suppositions, l’existence de l’Arche était source de conflit dans le Proche-Orient, car toute religion existante a donné sa version à propos de ce coffre.

D’ailleurs, l’Arche a pu changer de main à plusieurs reprises, car à cette époque, les conflits géopolitiques et religieux existaient déjà. Chacun aurait pu inventer sa propre version de l’Arche d’alliance.

Aucune spéculation ne peut être justifiée car, jusqu’à aujourd’hui, personne n’a pu réellement définir la route exacte qu’a empruntée l’Arche.

UNE MERVEILLE TRANSFORMÉE EN CONTE

Depuis des décennies, le mythe de l’Arche a inspiré plusieurs auteurs. Parmi eux, Rutu Modan qui a créé une bande dessinée racontant l’histoire d’une équipe d’archéologues israéliens qui vient de faire une immense découverte, portée d’intrigues et de curiosités.

L’autrice démontre avec humour les confrontations entre les personnages et ce qui était la réalité. Elle démontre aussi avec ironie l’espérance des ces archéologues de retrouver l’Arche disparue.

Plusieurs historiens tentent de démontrer une carte de la route de l’Arche, mais également de reconstruire un plan du temple où l’Arche aurait bien pu être cachée, mais sans succès de leur part après plusieurs expéditions et fouilles. Leurs recherches ont été utilisées dans des romans où comme illustration dans des livres d’histoire sur l’Arche elle-même.

L’Arche a bien disparu depuis la nuit des temps, mais reste toujours un sujet que les archéologues souhaitent éclaircir. De plus, plusieurs découvertes les rapprochent du but, ils ne sont donc pas près d’abandonner.

Source Daily Geek Show