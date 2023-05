Ils furent Mormons, puis Amish et enfin Juifs et citoyens israéliens !

La famille McJenkin a une connexion particulière avec la fête juive de Chavouot. A la veille de la fête de Chavouot en 2014, ils se sont converti au judaïsme.

De Mormons à juifs et israéliens. Un an plus tard, en 2015, toujours quelques jours avant la fête de Chavouot, ils sont arrivé en Israël avec leurs 11 enfants en tant que olé Hadash ! La photo ci-dessus représente le père Tchad-Shalom ( 38 ans ), la mère Jennifer-Nehama ( 35 ans ), et les enfants Ashley ( 17 ans ), Madison ( 16 ans ), Clara ( 15 ans ), Tchad Jr ( 13 ans ), Madeline ( 12 ans ), Ryan ( 10 ans ), Ethan ( 8 ans ), Journey ( 6 ans ), Nathan ( 3 ans ), Nava ( 2 ans ) et le bébé Yossef qui est âgé de moins d’un an….Voici leur histoire….



Cette famille de Mormons a vécu une vie chrétienne dévote dans le sud des États-Unis dans le cadre de l’Eglise » des Saints des Derniers Jours » puis avait également fait partie d’une communauté Amish pendant deux ans avant de faire un changement radical dans leur vie.

Après avoir découvert une forte connexion avec le judaïsme, Tchad et Jennifer sont parvenus à la conclusion qu’ils voulaient se convertir. A la veille de Chavouot en 2014, la famille a achevé son processus de conversion. Dans le cadre de ce processus de conversion, il était important pour eux de se marier à nouveau, mais cette fois dans un mariage juif orthodoxe.

Pourtant, pour la famille McJenkin, cela ne suffisait pas. Ainsi l’année suivante, ils ont décidé d’accomplir la mitsva de l’Alyah ( immigration en Israël ) à la veille de Chavouot. La famille a décidé de s’installer à Yavne’el, un village situé près du lac de Tibériade.

Hag Saméah !