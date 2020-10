Ils égorgent et nous Juifs de France, on rasent les murs

Israël c’est le mot radioactif. Juifs, cachez-vous. Juifs effacez-vous, cessez d’exister. Par Emmanuelle Halioua.

Je vis en France. J’ai toujours su qu’il valait mieux ne pas crier sur les toits que je suis juive. Mais je découvre que ce pays a aussi un problème avec les blancs à présent. Manifestations. Soirées interdites aux « blancs ».

Mon fils de 11 ans m’a même fait éclater de rire, parce qu’à l’école élémentaire, il a été insulté de sale blanc! Pauvre gosse. Blanc et juif. C’est la double peine.

Pourtant on fait attention nous les juifs de France ou les français juifs. On rase bien les murs en général. On ne porte pas plainte quand on est agressé par… peurs des représailles. On a remplacé nos Kippas très souvent par des casquettes. Et nos mouvements de jeunesse, même les plus sionistes, ne mettent aucun drapeau ni nom signalant leur appartenance. Pour leur sécurité m’a t-on répondu.

Porter la Maguen David autour du cou ? C’est vraiment chercher les ennuis ! Comme ces filles, vous savez, en mini-jupe et qui se plaignent après d’être agressées.

Il ne fait pas bon depuis belle lurette, affirmer son appartenance. Juive j’entends. D’ailleurs entend-on beaucoup nos célébrités françaises et juives afficher quelques opinions que ce soit sur Israël ? Pas bon pour le business.

ISRAËL c’est pire que juif

Je suis obligée de baisser un peu la voix maintenant pour vous dire que quand même. ISRAËL c’est pire que juif. C’est le mot radioactif qui apporte dans son sillage haine et morts. Pourtant, quelques lucides ont fait doubler les chiffres de la Alyah entre 2008 et 2017 (Agence juive). D’autres paranos comme moi sans doute.

Hier, Une jeune femme en maillot de bain, comme c’est fréquent ici l’été dans les jardins publics, a été sommée de se rhabiller. Avant-hier, on m’interdit au concert de Sarit Haddad et bien d’autres avec moi, de porter le drapeau d’Israël. Avant avant-hier, un taxi refuse de me prendre parce qu’en plein ramadan, il ne veut pas de rouge à lèvre dans son véhicule. Dans certains commissariats, on prie sur des tapis.

Dans les rues de Clichy, le vendredi soir, des centaines de personnes prient dans la rue. Bloquant toute la circulation. Interdisant toutes récriminations.

Même les meurtriers ont fait un plongeon dans le passé. Depuis quelques années, le must c’est d’égorger. De poignarder. Vous savez, comme pour les moutons..

Quoi ? Je vise quelqu’un ? Ma foi oui, très clairement. Mais c’est sûrement un amalgame, vilaine facho que je suis ! C’est curieux quand même. Ce sont eux aussi qui menacent de mort ma famille ! CHUUUT… En France il y a des mots radioactifs.

Ah, le « Vivre ensemble ».

Nooon… Ce n’est Plus Juif ! Pas assez de votants. Le mot qui fâche tellement qu’on l’a remplacé par « Vivre ensemble ».

Oui je sais, ça vous fait bien rire. Vous savez, vous les Israéliens, ce que ces mots veulent dire. Vivre ensemble. Ce qu’ils induisent. Plus en perte qu’en profit. Et bien nous aussi nous avons nos pauvres jeunes abandonnés et ghettoïsés. Et c’est à cause de leur terrible situation sociale qu’ils attaquent des corps nobles de métiers comme les pompiers ou la police. Qu’ils tirent, poignardent ou égorgent.

Ah, j’oubliais les régulières « sorties de routes » jouant aux quilles avec le corps des gens. Mais chez nous en France, on ne dit pas palestiniens bien évidement. Nous les appelons, grâce aux subtilités de la langue française, des : « déséquilibrés »!

Oui marrez-vous. Mais il en pleut en France et en Europe des « déséquilibrés »! Alors, nous faisons avec nos tombes profanées, nos femmes drapées dans les rues qui violent impunément la loi républicaine.

Nous faisons avec nos plaques commémoratives profanées. Nos tags nazis. Les drapeaux palestiniens appelant dans les rues de Paris au meurtre des juifs. Notre avocaillon parisien juif vedette collecte même des fonds pour Gaza.

Le basculement

Et c’est ainsi que s’opère un à un, en tête de file notre gouvernement complice, une bascule, un basculement de nombre d’intellectuels en faveur du « Vivre ensemble ».

Et curieusement, ce vivre ensemble c’est toujours : Vivre avec les islamistes.

Je ne peux encore une fois que me rendre à l’évidence des faits qui se cumulent et témoignent que:

Le gouvernement a basculé.

Les intellectuels basculent aussi peu à peu.

Les citoyens, le peuple moutonnier ou craintif semble également suivre le mouvement sans à-coup importants.

Et je me dis: Ô mes frères humanistes zélés… Ne voyez-vous rien Re- venir ?