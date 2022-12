Ils combattent la propagande anti-israélienne et sont arabes

Les gens ne comprennent pas à quel point les Émiratis étaient avides d’être exposés à la société juive et arabe israélienne, a déclaré le militant arabe israélien Yoseph Haddad.

« J’ai été éduqué sur la fausse perception d’Israël en tant qu’État juif d’apartheid. Un État qui n’accorde pas aux Arabes leurs droits. Le tournant fatidique pour moi s’est produit en 2010, lorsque j’ai été exposé à une vérité complètement différente », martèle Loay Alshareef. Il est linguiste et l’un des influenceurs en vogue basé à Abu-Dhabi.

Lorsqu’on lui demande ce qui l’a fait changer d’avis sur le peuple juif, Alshareef a expliqué qu’il « vivait avec une famille juive en France. J’ai appris la Bible et la tradition commune que nous avons en tant que musulmans et juifs. Puis, j’ai constaté les liens historiques des Juifs avec la région. C’étaient des faits établis. Et moi qui croyais jusque là la propagande. Pour moi les Israéliens étaient des colonisateurs. Enfin, j’ai changé d’avis sur les Juifs. A cette époque, j’avais encore une vision négative d’Israël. Mais la transformation s’est faite il y a quatre ans, lorsque j’ai été exposé à la vérité sur Israël. Il est clair que ce pays autorise la liberté de religion pour ceux qui y vivent. »

Il y a environ deux ans, Alshareef, a été présenté à Yoseph Haddad, activiste arabe israélien de la diplomatie publique et PDG de l’organisation non gouvernementale Together – Vouch for Each Other.

Les influenceurs arabes découvrent la Shoah

Après la signature des accords d’Abraham qui ont normalisé les liens d’Israël avec plusieurs États arabes, dont les Émirats arabes unis, les deux hommes ont assisté à la toute première cérémonie commémorative de la Shoah dans le petit émirat. Pour la première fois, le plus prisé des influenceurs émirati écoutait des témoignages enregistrés de survivants.

Haddad a déclaré: « Pendant l’événement et après, j’ai beaucoup pleuré. Les Emiratis m’ont dit que la cérémonie leur avait fait comprendre la profondeur du problème d’une manière à laquelle ils n’avaient jamais été exposés auparavant. Evidemment, cela donne bien sûr une plus grande dimension à ce qui est fait à la lumière des accords d’Abraham.

Et puis il est nécessaire d’apprendre l’histoire. Par exemple, lorsqu’un Israélien arabe découvre la Shoah, cela sert de catalyseur pour faire des compromis et combler les écarts. Après ça, il n’y a plus de racisme inutile », a expliqué Haddad.

Alshareef a ajouté : « Cet événement unique a été très émouvant. Par ailleurs, il convient de noter ici le rôle de ces musulmans qui ont aidé les Juifs, au milieu de la tragédie humaine. Pour l’histoire et l’avenir, si Dieu le veut, puissions-nous avoir de nombreux événements commémoratifs comme ceux-ci aux Émirats arabes unis. Nous n’oublierons jamais. «

Nous le voulions tellement

Haddad, habitant de Nazareth dont les articles d’opinion paraissent souvent dans la presse israélienne, a souligné : « Vous ne comprenez pas à quel point le peuple émirati avait soif d’être exposé à Israël. Ils voulaient connaitre la société juive et la société arabe israélienne. Dans ce contexte, la paix, l’ouverture et cette connexion folle s’est développée. Vous sentez quelque chose d’autre flotter dans l’atmosphère : « Mon Dieu », me suis-je dit, « ils ne nous connaissent pas, mais nous le voulions tellement. Vraiment, c’était comme tomber amoureux. »

Vétéran de Tsahal et blessé lors de la Seconde Guerre du Liban en 2006, Haddad s’est porté volontaire pour le service militaire israélien. Il a servi dans l’unité de combat Golani. Il a consacré sa vie à parler aux gens du monde entier des opportunités offertes aux Arabes israéliens.

Les Palestiniens sont imprégnés de propagande

Quant à l’importance des Accords d’Abraham, il a déclaré : « Personnellement, c’était amusant de voir comment la société arabe israélienne a réagi à cette paix. C’est très important pour moi. Les Accords d’Abraham ne sont pas seulement importants dans leur contexte direct. Avant tout, ils ont fait voler en éclats le postulat selon lequel la paix ne peut être faite avec les États arabes sans promouvoir un processus de paix avec les Palestiniens.

Alshareef s’interpose, « Je connais beaucoup d’arabes israéliens. Ils y a parmi eux des musulmans, des chrétiens et des druzes. Incontestablement, ils sont fiers de leur caractère israélien. Par contre, les Palestiniens n’en sont pas encore là. Ils sont imprégnés de la propagande palestinienne et anti-israélienne. Ils font partie du problème car ils dissimulent la vérité.

Mais pour notre plus grand plaisir, nous avons désormais les médias sociaux et l’Association des communautés juives du Golfe en particulier, qui contribuent à créer une nouvelle réalité pour les Juifs qui vivent dans le Golfe [arabe]. « Après la signature des accords d’Abraham, tout est possible maintenant, pour nous les influenceurs et pour les autres ! »

Article paru dans Israel Hayom