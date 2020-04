Il y a 18 ans: l’attentat de l’hôtel Park à Netanya

La députée Ayelet Shaked a publié un post sur sa page Facebook appelant à ne pas oublier ce qui s’est passé il y a 18 ans à l’hôtel Park à Netanya : l’attentat le plus meurtrier jamais commis en Israël. Le terroriste ‘palestinien’ s’était introduit dans la salle où se déroulait une soirée de Séder et avait fait exploser la ceinture d’explosifs qu’il portait sur lui. Le carnage avait été terrible: 30 morts et plus de 150 blessés. Lire la suite sur lphinfo.com