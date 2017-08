Il nie le droit à Israël d’exister, l’armée allemande le vire

Le tribunal de Hanovre, dans l’État de Basse-Saxe, en Allemagne, a confirmé la décision des forces armées allemandes prise en juin dernier, de limoger un soldat pour négationnisme et soutien à des organisations terroristes. Il a explicitement nié le droit d’Israël à exister et proclamé son soutien à l’organisation Hamas considérée comme organisation terroriste par les États-Unis et l’UE.

Le soldat d’origine afghane a attaqué Israël, les juifs et les États-Unis lors de son interrogatoire par le service de contre-espionnage militaire Allemand (MAD) en 2016. Lors de l’annonce de son limogeage, le soldat, dont l’identité n’a pas été divulguée, a déclaré « F…K * ** … les Juifs et les Etats-Unis « et a réitéré son soutien au Hamas et au Fatah. L’armée allemande a considéré en mars que les commentaires du soldat violaient la loi anti-haine en vigueur en Allemagne. Le MAD a déclaré que le soldat a également rejeté la légitimité d’Israël en tant qu’État.