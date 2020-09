Il font repousser un palmier dattier de l’époque du Temple de Jérusalem

Le centre de recherche agricole du kibboutz Ketura dans le désert du Néguev a fait la une des journaux dès 2005 quand ils ont réussi à faire pousser le premier palmier à partir des graines de dattes consommées à l’époque du Second Temple.

Il s’agit d’une variété de datte auparavant éteinte, la datte de Judée. Les noyaux ont été trouvés à Massada, où 960 rebelles juifs se sont suicidés en masse en 74 de l’ère chrétienne après un long siège par les Romains. Malheureusement, le palmier dattier s’est avéré être un mâle, de sorte qu’aucun fruit ne pousse dessus. Les chercheurs Dr. Sarah Sallon et Dr. Elaine Solowey ont nommé leur premier arbre Methusalem, d’après le personnage le plus ancien de la Bible.

Ils n’ont pas été découragés et ont depuis cultivé un certain nombre de palmiers dattiers à partir d’anciennes graines provenant de fouilles archéologiques, y compris des femelles. Jusqu’à présent, ils ont réussi à fertiliser l’un d’eux, un arbre que les chercheurs ont appelé Hannah. Hannah a été cultivée à partir d’une graine trouvée dans une grotte funéraire près de Jéricho, vers le quatrième siècle de l’ère chrétienne.

Ils ont délicatement saupoudré les fleurs de Hannah avec du pollen de Mathusalem. Les graines des dattes dégustées ont été conservées pour complément d’enquête. Les dattes étaient emballées individuellement et expédiées réfrigérées à divers autres laboratoires.

Dates: symboliquement et économiquement importantes

Les dattes de Judée possèdent des grains plus gros que les variétés modernes et ont un goût de miel. Génétiquement, ils ressemblent à des dattes d’Irak, qui auraient été amenées en Israël après la captivité babylonienne. Les dates jouent un rôle majeur dans la culture juive et arabe: les branches sont utilisées rituellement dans le judaïsme, la Bible décrit Israël comme béni avec du blé, de l’orge, du raisin, des figues, des olives, des grenades et des dattes.

La date de Judée était dans l’Antiquité un symbole de la terre d’Israël. Elle figurait sur des pièces de monnaie du royaume israélite et était considérée comme un produit d’exportation important: Hérodote et Pline l’Ancien l’ont louée. La culture des dattes a fait de Jéricho une ville commerçante importante: les dattes locales étaient apparemment savoureuses, bien conservées et donc mieux adaptées à l’exportation que celles d’Egypte. Après l’écrasement de la première révolte juive contre les Romains, l’empereur Vespasien fit frapper des pièces de monnaie avec une femme en pleurs sous un palmier pour célébrer sa victoire sur les juifs.

Cette variété de dattes était intensivement cultivée dans les temps anciens, mais s’est raréfiée au début du Moyen Âge. Le changement climatique et les dommages (y compris aux systèmes d’irrigation) causés par les guerres entourant la chute de l’Empire romain et les croisades, ont marqué la fin de la culture de cette sous-espèce. Bientôt personne ne savait plus à quoi ressemblaient ces dates et quel était leur goût… jusqu’à il y a quelques jours.