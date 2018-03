Il filme Israël autrement pour célébrer les 70 ans de l’indépendance

Les gens voient les embouteillages sur Hayarkon. Moi, je vois un miracle. 70 ans ! C’est tout bonnement incroyable. Qui aurait cru cela il y a 70 ans ?

70 ans ! A l’époque nous n’avions même pas un Etat ! » Le blogueur et youtubeur Joseph Waks a trouvé une manière originale de fêter le 70ème anniversaire de l’Etat juif. Avec une vidéo quotidienne montrant Israël hors des sentiers battus, loin des sites touristiques courus et des rapports journalistiques habituels, Project Seventy veut présenter et surtout célébrer un autre Israël.

Eu égard à sa manière rafraîchissante et spontanée d’aborder les personnes qu’il montre dans ses vidéos et au fait que ses films présentent vraiment toutes les facettes du pays, que les protagonistes filmés soient juifs, musulmans, druzes ou chrétiens, ses œuvres sont non seulement extrêmement intéressantes et divertissantes mais dressent également un superbe portrait d’un pays exceptionnel.