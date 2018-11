« Il faut arrêter de faire des juifs français des faire-valoir du vivre-ensemble » par Shmuel Trigano

Le débat qui divise l’Union européenne aujourd’hui, et sans doute pour une longue période à venir, retentit très profondément sur la condition juive en Europe et notamment en France, sans compter qu’il concerne directement l’État d’Israël. Il a été erronément et idéologiquement défini par Macron comme le conflit entre «progressistes» et «nationalistes». Quel est l’enjeu? […]Lire la suite sur lphinfo.com