Il découvre son judaïsme dans un champ de myrtilles

Bar Mitzvah à l’âge de 73 ans dans un champ de myrtilles en Australie. Voici une lettre reçue par la journaliste Sivan Rahav-Meir.

Je m’appelle Shoham Goldstein, je suis l’une des émissaires de Bnei Akiva et Torah Mitzion en Australie. Il y a quelques jours, tous les émissaires sont partis en voyage en Australie-Méridionale. Nous cueillions des myrtilles au milieu de nulle part, quand soudain le propriétaire du champ de myrtilles, un homme âgé, est venu et a engagé la conversation. On lui a dit que nous venions d’Israël et il a dit: ‘Ma mère était autrefois juive.’

Nous avons creusé l’histoire et réalisé que sa mère avait fui l’Allemagne alors qu’elle était enfant juive et qu’en raison de toutes les persécutions et de tous les traumatismes, elle n’avait pas du tout vécu une vie juive. Il a reçu une éducation chrétienne. Nous lui avons expliqué qu’il était juif lui aussi . Nous lui avons demandé s’il avait déjà entendu parler du concept de bar mitzvah. Il a dit oui, mais qu’il ne l’a jamais célébré. L’un des garçons est allé prendre ses tefillin de la voiture , et ainsi une fête spontanée de bar mitzvah a été organisée pour James (Jacob) Liliwhite, âgé de 73 ans, avec 60 ans de retard.

Une Bar-Mitsvah dans un champ de myrtilles

Il a mis les téfilines pour la première fois de sa vie, nous a entendu parler de la signification de la mitsva et nous a également répété mot pour mot les bénédictions. Immédiatement après, tout le monde a dansé et chanté autour de lui, avec beaucoup d’émotion des deux côtés . Nous travaillons ici avec la communauté juive, mais nous n’avions pas encore eu l’occasion de révéler à quelqu’un sa judéité .

Ce Shabbat, nous lisons la Parashat Ytro, avec la révélation du Mont Sinaï et les Dix Commandements. On dit que nos âmes à tous étaient là, au pied de la montagne. Cette semaine, nous avons rencontré une autre de ces âmes. »