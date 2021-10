Il a ému les Israéliens : Le juge donne un billet au condamné

Tribunal d’instance de Jérusalem. Les débats portent sur un sans-abri, accusé d’avoir dérobé 7 bouteilles de bière dans un magasin de la capitale, menaçant le commerçant avec un couteau.

Le juge Samuel Herbst qui a déjà passé un accord avec l’avocat de la Défense questionne l’accusé : « Vous sortez de prison et selon toute vraisemblance, allez y retourner, pourquoi ne pas avoir tenté une réhabilitation et contacté les services sociaux? »

Penaud, l’homme s’exécute et raconte : « je suis sorti de prison il y a 6 mois, depuis je vis dans la rue. Les services sociaux que j’avais contactés il y a quelques années m’ont signifié qu’il n’y avait rien à faire dans mon cas, et à ma sortie de prison, l’office de réhabilitation des anciens détenus n’a pas jugé bon de me venir en aide malgré mes nombreuses démarches. Alors je suis seul, à la merci des gens, parfois, je ne mange pas et lorsque je bois, ça me coupe la faim ».

Le juge sort un billet de 100 Shekel

Le juge Herbst, s’est engagé à suivre personnellement le dossier de l’accusé : « Vous allez payer pour vos actes, mais durant votre nouvelle incarcération, je vais préparer le terrain afin que lorsque vous retrouverez la liberté, vous puissiez vivre dignement », a indiqué le juge avant de poursuivre « avez-vous mangé aujourd’hui ? », devant la réponse négative de l’accusé, le juge sort un billet de 100 shekels et le lui a remet.

La presse israélienne qui a publié cette curieuse séance du tribunal d’instance, signale que la municipalité de Jérusalem, le département de réhabilitation des prisonniers et le ministère des Affaires sociales sont déjà à pied d’œuvre et examinent le dossier du prévenu…