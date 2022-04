Idit Silman rompt le silence

Dans une interview donnée à Shalom Yeroushalmi du site ‘Zman’, Idit Silman raconte les coulisses de sa décision et sa vision de l’avenir.

Dans cet entretien, Idit Silman déclare que ce qui l’a le plus gênée, était que l’on avait transformé son acte en acte politique intéressé. »Il n’y a aucun accord avec le Likoud. Au Likoud, ils sont prêts à tout me donner, mais il n’y a pas d’accord. Je n’agis pas par opportunisme. Je ne cherche pas un poste. J’avais un très bon job, j’étais présidente de la coalition. Que demander de plus? La question n’est pas là ». Lire la suite sur lphinfo.com