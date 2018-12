IDISS* ou quand Robert Badinter immortalise son inoubliable grand-mère…

Quel livre poignant sans être larmoyant. Quel amour, quelle sensibilité, quelle pudeur aussi de la part d’un homme qui a atteint un âge canonique (révérence gardée).

J’ai vraiment beaucoup aimé ce livre et en recommande la lecture à tous les publics, jeunes et moins jeunes, qu’ils soient juifs ou non. J’ai pourtant failli passer à côté…Lire la suite sur jforum.fr