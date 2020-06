Dans le contexte de la zone de Tnufat, Tsahal veut construire un prototype à la frontière de Gaza d’une frontière automatique qui combine une variété d’outils robotiques pour une saisie d’informations et de décision en temps réel. L’observation verra, détectera et si nécessaire – fera feu, et tout est dirigé à distance sans personne à la frontièreLire la suite sur jforum.fr