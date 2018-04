Hypocrisie : la France organise une conférence sur le financement du terrorisme…et finance l’entité terroriste “Autorité Palestinienne”

La France accueille et organise a partir de ce mardi et jusqu’à jeudi une conférence internationale sur le financement du terrorisme.

Organisé au siège de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la conférence de Paris réunit près de 500 experts et 80 ministres de 72 pays qui planchent sur le financement du terrorisme international, en particulier celui du groupe État islamique (EI) et d’Al-Qaïda. Lire la suite sur lemondejuif.info