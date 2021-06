Stuart, journaliste pro-palestinien change d’avis sur Israël. Témoignage

03

À l’été 2015, trois jours seulement après mon arrivée en Israël pour un reportage indépendant d’un an et demi dans la région, j’ai noté mes sentiments au sujet du conflit israélo-palestinien. Un de mes amis à New York avait mentionné qu’il serait intéressant de voir si vivre en Israël changerait mon ressenti. Mon ami soupçonnait probablement que les choses auraient une résonance différente. Il avait raison.

Par Hunter Stuart. Avant de déménager à Jérusalem, j’étais très pro-palestinien. Presque tout le monde que je connaissais l’était. J’ai grandi protestant dans une ville pittoresque et politiquement correcte de la Nouvelle-Angleterre. Presque tout le monde autour de moi était libéral. Et être libéral en Amérique s’accompagne d’un panthéon de croyances: vous soutenez le pluralisme, la tolérance et la diversité. Vous soutenez les droits des homosexuels, l’accès à l’avortement et le contrôle des armes à feu.

La croyance qu’Israël intimide injustement les Palestiniens est une partie inextricable de ce panthéon. La plupart des progressistes aux États-Unis considèrent Israël comme un agresseur, opprimant les pauvres nobles Arabes qui sont si brutalement privés de leur liberté.

«Je crois qu’Israël devrait abandonner le contrôle de toute la bande de Gaza et de la majeure partie de la Cisjordanie», ai-je écrit le 11 juillet 2015 dans un parc près de mon nouvel appartement dans le quartier Baka de Jérusalem. «L’occupation est un acte de colonialisme qui ne fait que créer des souffrances, de la frustration et du désespoir à des millions de Palestiniens.»

Le déménagement

Peut-être prévisible, ce point de vue n’a pas bien fonctionné parmi les personnes que j’ai rencontrées au cours de mes premières semaines à Jérusalem, qui, même selon les normes israéliennes, est une ville conservatrice. Ma femme et moi avions déménagé dans le quartier juif de la ville, plus ou moins par hasard – le premier hôte Airbnb qui a accepté notre demande de louer une chambre se trouvait dans le quartier de Nahlaot où même les hipsters sont religieux. En conséquence, presque tout le monde avec qui nous avons interagi était juif israélien et très favorable à Israël. Je ne leur ai pas annoncé mes vues pro-palestiniennes – j’avais trop peur. Mais ils doivent avoir senti mon antipathie (j’ai appris plus tard que c’est un sixième sens qu’ont les Israéliens).

Pendant mes premières semaines à Jérusalem, je me suis retrouvé constamment à me disputer sur le conflit avec mes colocataires et dans les milieux sociaux. À la différence de la Nouvelle-Angleterre, l’Israël n’a pas le privilège d’éviter poliment les conversations politiques désagréables. En dehors de la bulle de Tel Aviv, le conflit est omniprésent; elle affecte presque tous les aspects de la vie. L’éviter n’est tout simplement pas une option.

La discussion

Au cours d’une de ces discussions, l’un de mes colocataires – un gars juif américain facile à vivre, au milieu de la trentaine, semblait suggérer que tous les Palestiniens étaient des terroristes. Je me suis énervé et je lui ai dit qu’il était faux d’appeler tous les Palestiniens terroristes, que seule une petite minorité soutenait les attaques terroristes. Mon colocataire a rapidement sorti son ordinateur portable, a recherché un sondage Pew Research 2013 et m’a montré l’écran. J’ai vu que les chercheurs de Pew avaient fait une enquête auprès de milliers de personnes à travers le monde musulman, leur demandant s’ils soutenaient les attentats suicides contre des civils afin de «défendre l’islam contre ses ennemis».

L’enquête a révélé que 62% des Palestiniens pensaient que de tels actes terroristes contre des civils étaient justifiés dans ces circonstances. Et pas seulement ça, les territoires palestiniens sont le seul endroit du monde musulman où une majorité de citoyens soutiennent le terrorisme; partout ailleurs, c’était une minorité – du Liban et de l’Égypte au Pakistan et en Malaisie.

Je n’ai pas laissé mon colocataire croire que son argument avait fait mouche. Mais la statistique est restée avec moi.

La vague d’attentats

Moins d’un mois plus tard, en octobre 2015, une vague d’attaques terroristes palestiniennes contre des juifs israéliens a commencé. Presque tous les jours, un jeune Palestinien musulman en colère poignardait ou essayait de renverser quelqu’un avec sa voiture. Une grande partie de la violence se produisait à Jérusalem, certaines à quelques pas de l’endroit où ma femme et moi avions emménagé dans notre propre appartement, où nous vivions, travaillions et allions faire des courses.

Au début, je l’admets, je ne ressentais pas beaucoup de sympathie pour les Israéliens. En fait, j’ai ressenti de l’hostilité. J’ai senti qu’ils étaient la cause de la violence. Je voulais les secouer et dire: «Arrêtez d’occuper la Cisjordanie, arrêtez de bloquer Gaza et les Palestiniens cesseront de vous tuer!» Cela me semblait si évident; comment ne pouvaient-ils pas réaliser que toute cette violence était une réaction naturelle, bien que désagréable, aux actions de leur gouvernement?

Ce n’est que lorsque la violence est devenue personnelle que j’ai commencé à voir la partie israélienne avec plus de clarté. Alors que la «l’Intifada des couteaux» a démarré à plein régime, je me suis rendu dans le quartier pauvre de Silwan à Jérusalem-Est, pour une histoire que j’écrivais.

Yehud !!!

Dès mon arrivée, un enfant palestinien qui avait peut-être 13 ans m’a pointé du doigt et a crié « Yehud! » ce qui signifie «juif» en arabe. Immédiatement, un grand groupe de ses amis qui traînaient à proximité couraient vers moi avec une étincelle terrifiante dans les yeux. «Ouais! Yehud! » ils ont crié. J’ai senti mon cœur se mettre à battre. Je leur ai crié dessus en arabe «Ana mish yehud! Ana mish yehud! » («Je ne suis pas juif, je ne suis pas juif!») Encore et encore. Je leur ai dit, également en arabe, que j’étais un journaliste américain qui «aimait la Palestine».

Ils se sont calmés après cela, mais le regard dans leurs yeux quand ils m’ont vu pour la première fois est quelque chose que je n’oublierai jamais. Plus tard, lors d’une fête à Amman, j’ai rencontré un Palestinien qui avait grandi à Silwan. « Si vous étiez juif, ils vous auraient probablement tué », a-t-il dit.

Je suis revenu de Silwan ce jour-là en un seul morceau; d’autres n’ont pas eu autant de chance. À Jérusalem et dans tout Israël, les attaques contre les juifs israéliens se sont poursuivies. Mon attitude a commencé à changer, probablement parce que la violence m’affectait directement pour la première fois.

Je me suis inquiétée que ma femme puisse être poignardée alors qu’elle rentrait du travail. Chaque fois que mon téléphone s’est allumé avec des nouvelles d’une autre attaque, si je n’étais pas dans la même pièce avec elle, je lui ai immédiatement envoyé un SMS pour voir si elle allait bien.

Malaise

Puis un de mes amis – un Israélien juif plus âgé qui avait accueilli ma femme et moi pour le dîner dans son appartement dans le quartier Talpiot de la capitale – nous a dit que son ami avait été assassiné par deux Palestiniens le mois précédent dans un bus de la ville non loin de son appartement. Je connaissais bien l’histoire – pas seulement par les nouvelles, mais parce que j’avais interviewé la famille de l’un des Palestiniens qui avaient commis l’attaque. Dans l’interview, sa famille m’a raconté comment il était un jeune entrepreneur prometteur qui a été poussé à bout par les humiliations quotidiennes provoquées par l’occupation. J’ai fini par écrire une histoire très sympathique sur le tueur pour un site d’information jordanien appelé Al Bawaba News.

En écrivant sur l’attaque avec l’œil analytique détaché d’un journaliste, j’ai pu prendre le point de vue que (j’apprenais vite) la plupart des médias voulaient – qu’Israël soit à blâmer pour la violence palestinienne. Mais quand j’ai appris que l’ami de mon ami était l’une des victimes, cela a changé ma façon de penser. Je me sentais très mal d’avoir glorifié publiquement l’un des meurtriers. L’homme qui avait été assassiné, Richard Lakin, était originaire de la Nouvelle-Angleterre, comme moi, et avait enseigné l’anglais aux enfants israéliens et palestiniens dans une école de Jérusalem. Il croyait qu’il fallait faire la paix avec les Palestiniens et « n’a jamais manqué un rassemblement pour la paix », selon son fils.

En revanche, ses assassins – qui venaient d’un quartier bourgeois de Jérusalem-Est et étaient en fait assez aisés par rapport à la plupart des Palestiniens – avaient été payés 20 000 shekels pour prendre le bus ce matin-là avec leurs fusils. Aujourd’hui encore, vous pouvez voir leurs visages placardés autour de Jérusalem-Est sur des affiches les saluant comme des martyrs. (L’un des assaillants, Baha Aliyan, 22 ans, a été tué sur les lieux; le deuxième, Bilal Ranem, 23 ans, a été capturé vivant.)

La petite phrase de Ban Ki-moon

Être personnellement affecté par le conflit m’a fait me demander comment j’avais pardonné la violence palestinienne auparavant. Les libéraux, les groupes de défense des Droits de l’Homme et la plupart des médias, cependant, ont continué de blâmer Israël d’avoir été attaqué. Ban Ki-moon, par exemple, qui était à l’époque le chef des Nations Unies, a déclaré en janvier 2016 – alors que les rues de mon quartier étaient tachées de sang de civils israéliens innocents – que c’était «la nature humaine de réagir à l’occupation. » En fait, rien ne justifie de tuer quelqu’un, quelle que soit la situation politique ou non, et la déclaration de Ban m’a dérangé.

SIMILAIREMENT, La façon dont les ONG internationales, les dirigeants européens et autres ont critiqué Israël pour sa politique de «tirer pour tuer» pendant cette vague d’attentats terroristes a commencé à m’énerver de plus en plus.

Focus sur Israël

Dans presque tous les pays, lorsque la police affronte un terroriste en train de tuer des gens, elle le tue et les groupes de défense des droits humains ne font pas de bruit. Cela se produit en Égypte, en Arabie saoudite et au Bangladesh; cela se produit en Allemagne et en Angleterre et en France et en Espagne, et c’est sûr que cela se produit aux États-Unis (voir San Bernardino et le massacre de la discothèque d’Orlando, les attentats du Marathon de Boston et autres). Amnesty International a-t-elle condamné Barack Obama ou Abdel Fattah al-Sisi ou Angela Merkel ou François Hollande lorsque leurs forces de police ont tué un terroriste? Non. Mais ils ont tenu à condamner Israël.

De plus, j’ai commencé à remarquer que les médias étaient inhabituellement déterminés à mettre en évidence les lacunes morales d’Israël, alors même que d’autres pays agissaient de manière infiniment plus abominable. Si Israël a menacé de déplacer une collection de tentes agricoles palestiniennes, comme ils l’ont fait dans le village cisjordanien de Sussiya à l’été 2015, par exemple, l’histoire a fait la une des journaux internationaux pendant des semaines. L’indignation libérale était sans fin. Pourtant, lorsque le président égyptien a utilisé des bulldozers et de la dynamite pour démolir tout un quartier de la péninsule du Sinaï au nom de la sécurité nationale, les gens l’ont à peine remarqué.

D’où viennent ces doubles standards?

J’en suis venu à croire que c’est parce que le conflit israélo-palestinien fait appel aux appétits des progressistes en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Ils le voient comme un peuple blanc occidental qui se bat contre un pauvre du tiers monde. Il est plus facile pour eux de s’indigner en regardant deux civilisations radicalement différentes entrer en collision plutôt que d’observer des musulmans alaouites tuer des musulmans sunnites en Syrie, par exemple. Car pour un observateur occidental, la différence entre alaouites et sunnites est trop subtile pour s’inscrire dans un récit convaincant qui peut être facilement résumé sur Facebook.

Malheureusement pour Israël, les vidéos sur les médias sociaux qui montrent des soldats juifs financés par les États-Unis tirant des gaz lacrymogènes sur des musulmans arabes fomentant des émeutes sont un divertissement de niveau hollywoodien et correspondent parfaitement au récit libéral selon lequel les musulmans sont opprimés et l’Etat juif est un tyran.

Croyances et réalité

J’admire le désir libéral de soutenir l’opprimé. Ils veulent être du bon côté de l’histoire et leurs intentions sont bonnes. Le problème est que leurs croyances ne correspondent souvent pas à la réalité.

En réalité, les choses sont beaucoup, beaucoup plus complexes qu’un spot de cinq minutes sur les nouvelles du soir ou qu’un statut Facebook de deux paragraphes. Comme un ami me l’a dit récemment: «La raison pour laquelle le conflit israélo-palestinien est si insoluble est que les deux parties ont un très, très bon argument.»

Malheureusement, pas assez de gens le voient de cette façon. J’ai récemment croisé un vieil ami d’université qui m’a dit qu’un gars que nous connaissions tous les deux lorsque nous étions étudiants de première année avait été actif dans les manifestations palestiniennes pendant un certain temps après avoir obtenu son diplôme. Le fait qu’un enfant intelligent et bien éduqué du Vermont, qui est allé dans l’une des meilleures écoles d’arts des États-Unis, ait parcouru des milliers de kilomètres pour lancer des briques sur des soldats israéliens est très révélateur.

Mes nouveaux amis

Il y a un vieux dicton qui dit: « Si vous voulez convaincre quelqu’un, faites-en d’abord votre ami. » Les amis que je me suis fait en Israël ont pour toujours, changé mon avis sur le pays et sur le besoin juif d’une patrie. Mais j’ai aussi passé beaucoup de temps à voyager dans les territoires palestiniens pour faire la connaissance des Palestiniens. Pendant six semaines, j’ai visité Naplouse, Ramallah et Hébron, et même la bande de Gaza. J’ai rencontré des gens incroyables dans ces endroits; J’ai vu la générosité et l’hospitalité comme nulle part ailleurs où je suis allé. Je serai ami avec certains d’entre eux pour le reste de ma vie. Mais presque sans faute, leur vision du conflit et d’Israël et du peuple juif en général était extrêmement décevante.

Tout d’abord, même les Palestiniens les plus gentils, les plus instruits et les plus aisés rejettent 100% d’Israël – pas seulement l’occupation de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie. Ils ne se contenteront tout simplement pas d’une solution à deux États – ce qu’ils veulent, c’est retourner dans leurs foyers ancestraux à Ramle et Jaffa et Haïfa et ailleurs en 1948 en Israël, dans la Ligne verte. Et ils veulent que les Israéliens qui y vivent maintenant partent. Ils ne parlent presque jamais de coexistence; ils parlent d’expulsion, de reprendre «leur» terre.

Pour moi, si moralement la création d’Israël ait été compliquée, bien que de nombreux Palestiniens innocents aient été tués et déplacés de leurs foyers en 1948 et à nouveau en 1967, Israël est désormais un fait, accepté par presque tous les gouvernements du monde (y compris du Moyen-Orient). Mais le désir constant des Palestiniens d’effacer Israël de la carte est improductif et rétrograde et l’Occident doit faire très attention à ne pas l’encourager.

Théorie du complot

L’autre chose est qu’un grand pourcentage de Palestiniens, même parmi la classe supérieure éduquée, pense que la plupart du terrorisme islamique est en fait conçu par les gouvernements occidentaux pour faire paraître les musulmans mauvais. Je sais que cela semble absurde. C’est une théorie du complot qui est comique jusqu’à ce que vous l’entendiez se répéter encore et encore comme je l’ai fait. Je peux à peine compter combien de Palestiniens m’ont dit que les attaques à l’arme blanche en Israël en 2015 et 2016 étaient fausses ou que la CIA avait créé l’Etat islamique.

Par exemple, après les tirs de Daesh à Paris en novembre 2015, qui ont fait 150 morts, un de mes collègues – un journaliste libano-palestinien de 27 ans instruit – a déclaré avec désinvolture que ces massacres étaient «probablement» perpétrés par le Mossad. Même si elle était journaliste comme moi et aurait dû s’engager à rechercher la vérité, même si elle était désagréable, cette femme n’était pas disposée à admettre que les musulmans commettraient une attaque aussi horrible. Elle était trop disposée – au mépris de tous les faits – à blâmer les espions israéliens.

Lassé

Habituellement, quand je voyage, j’essaie d’écouter les gens sans m’imposer ma propre opinion. Pour moi, c’est ça le voyage: garder la bouche fermée et apprendre d’autres perspectives. Mais après 3-4 semaines de voyage en Palestine, je me suis lassé de ces théories du complot.

«Les Arabes doivent assumer la responsabilité de certaines choses», ai-je finalement crié à un ami que je m’étais fait à Naplouse la troisième ou la quatrième fois qu’il tentait de détourner le blâme des musulmans pour le terrorisme islamique. « Tout n’est pas la faute de l’Amérique. » Mon ami a semblé surpris par ma véhémence et a laissé tomber le sujet – évidemment, j’avais atteint mon point de saturation avec ce non-sens.

Détestation des Juifs ou des sionistes ?

Je connais beaucoup de Juifs israéliens qui sont prêts à partager la terre avec des Palestiniens musulmans, mais pour une raison quelconque, trouver un Palestinien qui ressent la même chose était presque impossible. D’innombrables Palestiniens m’ont dit qu’ils n’avaient pas de problème avec le peuple juif, seulement avec les sionistes. Ils semblaient oublier que les Juifs vivaient en Israël depuis des milliers d’années, avec les musulmans, les chrétiens, les druzes, les athées, les agnostiques et d’autres, le plus souvent, en harmonie. Au lieu de cela, la grande majorité sont convaincus que les Juifs ne sont arrivés en Israël qu’au 20ème siècle et, par conséquent, n’ont rien à faire ici.

Bien sûr, je ne blâme pas les Palestiniens de vouloir leur autonomie ou de vouloir retourner dans leurs foyers ancestraux. C’est un désir complètement naturel; Je sais que je ressentirais la même chose si quelque chose de similaire arrivait à ma propre famille. Mais tant que les puissances occidentales et les ONG et les progressistes aux États-Unis et en Europe ne condamneront pas les attaques palestiniennes contre Israël, le conflit s’intensifiera et le sang coulera des deux côtés.

Je suis de retour aux États-Unis maintenant, vivant au nord de Chicago dans une enclave libérale où la plupart des gens – y compris les Juifs – ont tendance à soutenir la candidature des Palestiniens à un État, qui prend de l’ampleur chaque année dans des forums internationaux tels que l’ONU.

Suicide annoncé

Personnellement, je ne suis plus convaincu que ce soit une si bonne idée. Si les Palestiniens ont leur propre État en Cisjordanie, qui peut dire qu’ils n’éliront pas le Hamas, un groupe islamiste engagé dans la destruction d’Israël? C’est exactement ce qui s’est produit à Gaza lors des élections démocratiques de 2006. Heureusement, Gaza est quelque peu isolée, et son isolement géographique – plus le blocus imposé par Israël et l’Égypte – limite les dommages qu’il peut causer. Mais le fait qu’ils contrôlent la Cisjordanie et la moitié de Jérusalem est quelque chose qu’Israël ne veut évidemment pas. Ce serait un suicide. Et aucun pays ne peut consentir à sa propre destruction.

Donc, maintenant, je ne sais pas quoi penser. Je suis carrément au centre d’un des problèmes les plus polarisés au monde. Je suppose, au moins, je peux dire que, peu importe à quel point c’était socialement inacceptable, j’étais prêt à changer d’avis.

Si seulement plus de gens faisaient de même.

HUNTER STUART

SOURCE: Traduction de « The Jerusalem Post »