Hôpital Kaplan (Israël). Un stent qui soigne l’artère et disparaît tout seul.

En Israël : pose d’un stent qui se dissout dans le corps et diffuse un médicament. En quelques mois, il est censé se dissoudre complètement dans le corps, et disparaître.

Un stent a sauvé le coeur d’un homme de 58 ans au centre cardiaque de l’hôpital Kaplan de Rehovot. Arthur Sasson âgé de 58 ans, a été transféré aux soins intensifs cardiologiques de l’hôpital Kaplan, après avoir eu une crise cardiaque pendant une marche. Un stent lui a été implanté dans l’artère principale du cœur pour supprimer une obstruction et libérer un médicament qui assurera dans le temps que l’artère reste ouverte. Apres plusieurs mois, pendant lesquelles l’artère sera complètement soignée, le stent va disparaître tout seul, comme s’il n’avait jamais été la.

Arthur Sasson raconte : « pendant une marche je ne me suis pas senti bien, j’ai senti de fortes douleurs dans la poitrine et les mains, j’étouffais ». Il fut transféré aux soins intensifs cardiologiques de l’hôpital Kaplan, dirigé par le docteur Oscar Karkoff, et de là vers la salle de coronographie pour réaliser une angioplastie censée supprimer l’obstruction de son artère et implanter le stent qui disparaît seul.

