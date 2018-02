HONTEUX : le mouvement antisémite BDS en lice pour le prix Nobel de la Paix

Un député norvégien a proposé pour le prix Nobel de la Paix la candidature du mouvement antisémite et anti-israélien BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions).

“En tant que membre du Parlement de Norvège, j’use fièrement de mon autorité d’élu officiel pour nominer le mouvement de Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) pour les droits des Palestiniens au Prix Nobel de la Paix. Nominer le mouvement BDS à cette reconnaissance est parfaitement en accord avec les principes que moi-même et mon parti avons très à cœur. Comme le mouvement BDS, nous sommes pleinement engagés à faire cesser une politique raciste et de droite qui se développe beaucoup trop dans notre monde, et à garantir la liberté et l’égalité pour tous”, explique Bjørnar Moxnes, ajoutant que “le mouvement BDS a été endossé par des personnalités en vue, dont les anciens lauréats du Prix Nobel de la Paix, Desmond Tutu et Mairead Maguire”. Lire la suite sur lemondejuif.info