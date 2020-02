Aprés que Yehuda Glick ait visité le Mont du Temple en compagnie de 2 membres du Congrès américain, celui-ci a rebroussé chemin et est denouveau entré sur le site. Cependant, des policiers lui en on barré l’accés et lui ont demandé de repartir. Marchant trop lentement, selon des témoins, la police a décidé de l’arrêter !…….Vidéos……..Lire la suite sur koide9enisrael