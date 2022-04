Hommage aux terroristes dans les écoles palestiniennes

Qu’est-ce que 16 prisonniers terroristes purgeant des peines à perpétuité dans les prisons israéliennes ont en commun: Avoir assassiné des Israéliens. L’Autorité palestinienne (AP) a inauguré un jardin en leur honneur dans une école d’AP pour garçons !

Pour rendre hommage à 16 terroristes purgeant une ou plusieurs peines d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre d’Israéliens, le gouverneur du district de Jénine, Akram Rajoub, et Salam Al-Taher, qui dirige la direction de l’éducation à Jénine – une branche du ministère de l’Éducation de l’Autorité palestinienne. Tous ont participé à l’inauguration du « jardin de la liberté pour les prisonniers condamnés à perpétuité ». La cérémonie s’est déroulée à l’école élémentaire Izz A-Din pour garçons.

Lors de l’événement les familles des terroristes et les enfants de l’école ont planté des plants d’oliviers. Etaient présents des représentants du Fatah et « des institutions officielles, des institutions de sécurité, des institutions non gouvernementales… le Club des prisonniers [financé par l’AP] et la Commission [de l’OLP] des affaires des prisonniers »,

Dans un rapport sur l’inauguration, le quotidien officiel de l’AP a noté que » les orateurs ont souligné qu’il y a un message dans l’inauguration du jardin : nous adhérons à la cause des prisonniers et nous tenons à leurs côtés « . [Quotidien officiel de l’AP Al-Hayat Al-Jadida , 22 mars 2022] – En d’autres termes : l’AP tolère et encourage la terreur et le meurtre d’Israéliens !

Les terroristes glorifiés par l’AP dans le nouveau jardin ont directement assassiné des Israéliens. Ils ont planifié des attaques, recruté, aidé et amorcé des kamikazes ou préparé des bombes. Tous les terroristes sont salués comme des « prisonniers héroïques » sur des pancartes avec leurs noms près des jeunes arbres d’olivier.