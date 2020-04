Hologramme : Prenez-vous en selfie avec le président israélien

«Merci de m’avoir invité à venir vous rendre visite, en toute sécurité. Comment célébrez-vous Yom Haatsmaout? » C’est ce que vous demandera le président israélien Reuven Rivlin quand vous vous connecterez à cet hologramme incroyable (cliquez pour l’obtenir sur votre smartphone). Une belle idée pour célébrer le 72e jour de l’indépendance d’Israël, le 29 avril.

Cet hologramme, on le doit à une technologie développée en Israël qui charge un hologramme de Reuven Rivlin sur votre appareil mobile.

La capacité de voir le président en réalité augmentée (RA), sans avoir besoin de télécharger une application, a été développée par Tetavi et Nimrod Shapiro en utilisant une intelligence artificielle, du matériel et des logiciels uniques.

La taille de l’hologramme du président peut être modifiée à l’écran avec deux doigts.

Selfie avec le président: comment ça marche ?

S’exprimant en hébreu, Rivlin raconte aux téléspectateurs: «Je me souviens du premier Yom Haatsmaout, le jour où le drapeau d’Israël a été hissé pour la première fois au sommet du mât. Nous nous sentions comme si nous assistions à un miracle. Et nous voici aujourd’hui, 72 ans plus tard et je suis avec vous. »

Après vous avoir souhaité « Yom Haatsmaout Sameach » (Joyeuse fête de l’Indépendance), Rivlin vous invite à vous prendre en photo avec lui. Vous pourrez ensuite le partager sur les réseaux sociaux ou dans un mail en souvenir de la visite virtuelle. Et vous avez le choix ! Vous pouvez vous mettre à côté du président et prendre un selfie. Vous pouvez également demander à quelqu’un de prendre la photo.

Pour voir le message d’accueil présidentiel AR, vous avez besoin d’un smartphone qui n’est pas plus ancien qu’un iPhone 7, Samsung S8 ou A50 ou LG G5. La connexion à l’aide de Chrome est recommandée pour les appareils Android et Safari pour les utilisateurs iOS. La pièce doit être bien éclairée et une connexion Wi-Fi est recommandée.

Le clip de Rivlin enregistrant son message, avec des sous-titres en anglais.