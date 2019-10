Hol Hamoed Souccoth en Israël, préparez les parapluies

Il a fait chaud, très chaud en cette première de Souccoth en Israël. La tendance devrait se poursuivre ces prochains jours avec un invité de marque : la pluie.

Des températures caniculaires ont accompagnées les premières heures de la fête de Souccoth en Israël. Le thermomètre baissera progressivement au fur et à mesure de la semaine mais restera au moins jusqu’à jeudi dans le rouge. La pluie devrait également s’inviter sur l’ensemble du pays.

Mardi

Partiellement nuageux avec parfois des orages. Attention aux risques d’inondations dans les rivières du Sud et de l’Est. Les températures seront en baisse mais demeureront toujours au dessus des normales saisonnières. Dans la matinée, les vents d’Est seront encore bien présents sur les hauteurs du nord. Les températures maximales pour la journée de mardi sont les suivantes : Kiryat Shmona 37, Katzrin 35, Safed 32, Tibériade 39, Nazareth 34, Haïfa 36, Tel Aviv 31, Jérusalem 32, Ashkelon 29, Ein Gedi 30, Beer Sheva 33, Arad 31, Mitzpe Ramon 32, Eilat 39.

Mercredi

Plutôt nuageux. Dans l’est et au sud du pays, des pluies locales sont à prévoir et il existe une légère crainte d’inondation dans les ruisseaux de ces régions. Nouveau fléchissement des températures, qui resteront toutefois toujours plus chaude que d’habitude et ce, dans toutes les régions du pays.

Jeudi

Partiellement nuageux, il peut encore pleuvoir jusqu’à midi. Nouvelle baisse des températures qui redeviendront normale pour la saison.

Vendredi

Partiellement nuageux à couvert. Surtout sur les hauteurs, nouvelle baisse des températures.