La normalisation avance à grands pas. Le ministère israélien des Transports, dirigé par Miri Regev a signé dimanche un accord avec le ministère émirati des Transports sur l’établissement de vols réguliers entre Tel-Aviv et Abou Dhabi et Tel-Aviv et Dubaï. Il ne s’agit pas moins de 28 vols hebdomadaires ! Les premiers vols devraient commencer d’ici quelques semaines !Lire la suite sur lphinfo.com