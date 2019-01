Hilloula de Baba salé : Le Culte de la mort ce n’est pas très juif !

Question au rav Ben Shoushan : On a tous été invites à la Hilloula de Baba Salé…En quoi ce phénomène envoûtant peut-il apporter plus de force et de foi ? N’y a t il pas parfois trop d’émotions autour de la Hilloula qui font oublier le but premier?

R éponse:

Moshé notre maître, dans son dernier discours, prend le soin de graver dans notre conscience cet enseignement si fondamental: « Et vous qui adhérez à l’Éternel votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd’hui » (Dévarim 4, 4). Le rapprochement vers Dieu n’est envisageable que par la vie dans ce monde-ci et non par la mort qui est résultante d’un échec et source de toute impureté.

L’homme a été crée pour vivre éternellement. Si la faute entraîne provisoirement la mort, il n’y a pas lieu de l’idéaliser. Il est vrai que les Tsadikim sont considérés comme vivant. Même lorsqu’ils ne sont plus de ce monde, leur influence est bien plus vigoureuse ici-bas que celle de certains pseudos vivants. Mais ce n’est pas pour autant une raison d’inverser les valeurs.

L’amour de la vie

Le culte de la mort ne pourrait être source de foi. Au contraire, l’amour de la vie exprime notre attache à Dieu qui est source de toute vie. Notre effort constant d’améliorer la vie dans tous ses domaines et de faire progresser ce monde-ci, est la résultante d’une Emouna grande et authentique.

Si ceci a toujours été le motif essentiel du Judaïsme, c’est d’autant plus le cas pour notre génération qui concrétise le rêve de toutes les générations précédentes, par notre résurrection nationale qui se caractérise essentiellement par une volonté de vivre à pleins poumons et de vaincre la mort et le mal pour l’éternité.